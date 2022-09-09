Москва, , 13:54 — REGNUM Российские военные стараются выбить силы ВСУ из пригородов Балаклеи в Харьковской области, резервы подтянуты к Шевченково. Об этом глава администрации региона Виталий Ганчев сообщил 9 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в Балаклее идут ожесточённые бои, там наблюдается сложная гуманитарная обстановка. По сути, российские силы город не контролируют.

«Там предпринимаются попытки выбить силы [киевского режима], но там ожесточённые бои, и наши войска сдерживают на подступах», — сказал Ганчев.

Обстановка у посёлка Шевченково тоже сложная, там ВСУ стараются прорвать оборону. Подошли резервы со стороны России, войска дают отпор киевским боевикам, добавил он.

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