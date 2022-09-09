Москва, , 13:46 — REGNUM Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал в 2022 году повышать процентные ставки впервые за последние 11 лет, при этом сентябрьское повышение ставок сразу на 0,75 процентного пункта выглядит беспрецедентно жёсткой мерой, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Европейский Центральный банк Epizentrum

«Такое решение ЕЦБ неудивительно, поскольку в августе текущего года годовая инфляция потребительских цен в еврозоне выросла до рекордных 9,1%. На пресс-конференции глава ЕЦБ Кристин Лагард обтекаемо заявила, что еврозоне следует готовиться ещё как минимум к двум повышениям процентных ставок, а цикл их повышения завершится не более чем после пяти следующих заседаний комитета по монетарной политике ЕЦБ, где принимаются решения по процентным ставкам.

Это может означать, что, скорее всего, ЕЦБ надеется завершить цикл повышения процентных ставок не позднее конца 1 квартала 2023 года. Кристин Лагард на пресс-конференции также заявила о том, что одним из проинфляционных факторов является слабый евро.

Несмотря на резкое повышение процентной ставки, настроения руководства европейского регулятора выглядят чрезмерно оптимистичными. Так, ЕЦБ опубликовал новый макроэкономический прогноз, где повысил свои ожидания по годовой инфляции на 2022 год, но всего лишь до 8,1%, в то время как такой уровень годовой инфляции на практике оказался превышен ещё в июне, а в августе превысил обновлённый прогноз регулятора на целый процентный пункт.

Поэтому представляется очень сомнительным, что ЕЦБ окажется способен покончить с аномальным для еврозоны ростом инфляции не позднее 1 квартала 2023 года. Тем более, что с жёсткими решениями по денежно-кредитной политике ЕЦБ в этом году постоянно опаздывает, в то время как американская ФРС начала решительно бороться с ростом инфляции ещё в марте текущего года.

Сложность борьбы с растущей инфляцией может быть связана ещё и с тем, что сегодня инфляция в еврозоне и в целом в Евросоюзе уже перестала быть чисто монетарным явлением, то есть следствием резко увеличившейся денежной массы.

Это уже инфляция издержек, вызванная энергетическим кризисом и его последствиями, в том числе ростом цен на продовольствие. Кроме того, исходя из политики ЕС и ЕЦБ, которая была ещё задолго до сегодняшнего кризиса направлена на ослабление евро.

Не вполне понятно, как ЕЦБ будет бороться с инфляционными ожиданиями, которые, как признаёт сам регулятор, уже стали следствием слабости единой европейской валюты по отношению к доллару.

В ближайшее время можно ожидать, что доллар США и евро по-прежнему останутся на уровне паритета», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые за свою историю повысил базовую процентную ставку сразу на 0,75 процентного пункта.

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