Изюм, Бывш. УССР, , 13:45 — REGNUM Коллективный Шарий-Монтян и прочие <киевские> как бы умеренные и как бы разумные лидеры общественного мнения/политики, которые говорят вроде бы правильные слова про ситуацию на территории б. УССР и местами даже критикуют тамошнюю власть — этом всего лишь инструмент воздействия, считает сотрудник ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев. В своем телеграм-канале 9 сентября он пояснил, что такие «лидеры» местами неплохо говорят про Россию, говорят, что киевская политика это ужас, что <киевский террористический режим> довел страну. И все это убаюкивает в первую очередь русских слушателей и зрителей:

ВСУ U.S. Army Europe Images

«А потом, в один нужный момент, они все резко включаются по команде кураторов в повестку и формируют один нарратив в моменте. «Изюм окружен». «Русские в котле». «Балаклея освобождена». Они все однозначно всегда работали и работают на <киевских ттеррористов>. Они плавят мозги миллионам русских людей. Чего тут непонятного?».

По мнению Андрея Медведева, некоторая часть как бы умеренных и даже якобы пророссийских «opinion makers/политиков» осели, собственно в России.

«И усердно делали и делают вид, что они прямо вот сильно на нашей стороне. Весь набор от нациста Кивы до беглых «регионалов». В нужный кураторам момент они точно также начнут петь совсем другие песни. Это так работает. Это мятежвойна, в которой <Киев> лишь инструмент. Но инструмент внутри себя весьма осознанный. Национально ориентированный. И потому очень опасный. Как и элементы этого инструмента, такие как Шарий», — считает журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября о том, что на изюмском направлении опасность угрожает всей группировке войск РФ, заявил ИА REGNUMкомандир воюющего на данном направлении добровольческого подразделения Б. А. Р. С. — 13 «Русский легион» Сергей «Фомич» Фомченков.

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