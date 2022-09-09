Ярославль, , 13:45 — REGNUM Житель Костромы предстанет перед судом за ДТП под Ярославлем, в котором погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления УМВД России по Ярославской области.

Суд

Страшная авария произошла 25 декабря 2021 года на трассе Р-132 «Золотое кольцо». Водитель авто «Хёндай Элантра» из Костромы взял четырёх попутчиков, которых нашёл в интернет-сервисе, и поехал в Ярославль. На 23 километре Костромского шоссе его автомобиль столкнулся с «Тойота Королла». Следователи установили, что 39-летний водитель «Хёндай Элантра» превысил скорость. Из-за этого его автомобиль вынесло на встречную полосу.

В результате ДТП водитель «Тойоты» погибла на месте. Её дочь госпитализировали. Также травмы средней тяжести получил один из пассажиров «Хёндай».

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