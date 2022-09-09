Чебоксары, , 13:40 — REGNUM Передача пенсионных накоплений в собственность граждан даст будущим пенсионерам «больше возможностей увеличить доходы». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM в Чебоксарах председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Парламентарий считает, что предоставление гражданам возможности инвестировать по своему выбору пенсионные накопления привнесёт «больше гибкости» в систему управления средствами.

«Будет более свободное использование пенсионных накоплений. Граждане будут вкладываться в активы, которые могут приносить более высокий доход тому, кто владеет этими накоплениями. Поэтому больше гибкости, больше возможностей заработать, увеличить доходы, которые потом будущие пенсионеры смогут использовать для себя», — сказал Анатолий Аксаков.

Ранее парламентарий пояснял, что предполагается сформировать систему, при которой граждане смогут либо оставить деньги под управлением фонда (ПФР или НПФ), либо инвестировать самостоятельно, но «по чётко регламентированным критериям».

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Как сообщало ИА REGNUM , Минфин России предложил передать в собственность граждан их пенсионные накопления, замороженные с 2014 года.