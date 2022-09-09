Передача накоплений сделает пенсионную систему более гибкой — Аксаков
Чебоксары, 9 сентября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Передача пенсионных накоплений в собственность граждан даст будущим пенсионерам «больше возможностей увеличить доходы». Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM в Чебоксарах председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).
Парламентарий считает, что предоставление гражданам возможности инвестировать по своему выбору пенсионные накопления привнесёт «больше гибкости» в систему управления средствами.
Ранее парламентарий пояснял, что предполагается сформировать систему, при которой граждане смогут либо оставить деньги под управлением фонда (ПФР или НПФ), либо инвестировать самостоятельно, но «по чётко регламентированным критериям».
Подробнее: Минфин предложил передать пенсионные накопления в собственность граждан
Как сообщало ИА REGNUM , Минфин России предложил передать в собственность граждан их пенсионные накопления, замороженные с 2014 года.