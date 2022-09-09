Джакарта, , 13:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила резиденцию посла Великобритании, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ретно Марсуди прибыла в резиденцию посла Великобритании Оуэна Дженкинса, где сделала запись в книге с соболезнованиями.

Глава МИД Индонезии также провела короткую беседу с британским послом. Подробности встречи не разглашались.

Посольство Великобритании в Индонезии заявило, что откроет свои двери для публики с 12 по 16 сентября, чтобы предоставить жителям возможность подписать книгу соболезнований.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

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