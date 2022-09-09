Самара, , 13:48 — REGNUM Первенство по греко-римской борьбе в восстановленной самарскими специалистами детско-юношеской спортивной школе Снежного прошло в ДНР. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

Бросок в греко-римской борьбе Mil.ru

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Сообщается, что спортивные соревнования такого масштаба в Снежном провели впервые за 30 лет.

Отмечается, что самарские строители всего за 2,5 месяца фактически возвели новый спорткомплекс. Из Самарской области в город Снежное были доставлены строительные материалы и инвентарь.

Сообщается, что соревнования приурочены к знаковой для всех жителей дате — Дню освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В первенстве приняли участие 80 борцов из восьми городов Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Это настоящий признак возвращения мирной жизни. Я думаю, что для всех снежнянцев и всех жителей Донбасса это очень важно — видеть спортивные соревнования, видеть, как приезжают гости не только с Донбасса, но и из России, и из-за рубежа. Думаю, что работа самарской команды, восстановленная школа и этот турнир станут символами нашей нерушимой братской дружбы. Хочу поблагодарить строителей, которые за короткие сроки, буквально за 2 месяца провели здесь большой объем работы», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

В обновленном спорткомплексе созданы все условия для занятий баскетболом и гимнастикой.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что самарские специалисты в ДНР помогают также строить дороги, восстанавливают водоснабжение.