Симферополь, , 13:39 — REGNUM Изменения внесены в указ главы Республики Крым, которым запрещается использование пиротехники и беспилотных летательных аппаратов на территории региона, документ опубликован на сайте правительства региона 9 сентября.

Фейерверк Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, в указе предусмотрен ряд исключений — теперь физическим и юридическим лицам разрешено использование хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня.

Кроме того, органам власти разрешено запускать фейерверки при проведении официальных праздничных мероприятий при условии уведомления об этом за два рабочих дня до их проведения. Также органам власти и подведомственным учреждениям разрешили применять беспилотники.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа глава Крыма ввёл запрет на продажу и использование пиротехники, а также на применение беспилотных летательных аппаратов, на территории региона до завершения специальной военной операции.

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