Екатеринбург, , 14:18 — REGNUM Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся 12 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

В первую очередь теплом обеспечат детские сады, школы и больницы. В квартиры тепло поступит не ранее 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопление в Екатеринбурге подключат в два этапа. Часть районов останется без тепла до 22 сентября.

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