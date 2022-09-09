Названа дата начала отопительного сезона в Екатеринбурге
Екатеринбург, 9 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Отопительный сезон в Екатеринбурге начнётся 12 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов, сообщили журналистам в городской администрации.
Иван Шилов ИА REGNUM
Отопление
В первую очередь теплом обеспечат детские сады, школы и больницы. В квартиры тепло поступит не ранее 15 сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопление в Екатеринбурге подключат в два этапа. Часть районов останется без тепла до 22 сентября.