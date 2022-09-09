Красноярск, , 13:38 — REGNUM 50 специалистов Лесопожарного центра Красноярского края отправят в Туву, где из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Лесной пожар Sledcom.ru

В соседней республике, как отмечается, установилась жаркая и сухая погода, в связи с чем там ежедневно фиксируют новые очаги. К борьбе с огнём привлекли военных, однако людей всё же не хватает.

«Власти приняли решение о привлечении лесопожарных сил федеральной Авиалесоохраны и других регионов. Губернатор Красноярского края Александр Усс поручил оперативно оказать помощь соседям», — отметили в правительстве.

По словам первого замминистра лесного хозяйства края Алексея Большакова, в регионе остаётся достаточно сил для контроля лесопожарной обстановки.

Добавим, что красноярские огнеборцы минувшим летом помогали тушить лесные пожары в Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе и Рязанской области.

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