Кабул, 9 сентября, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) заявил, что не менее 550 тысяч детей будут привиты от кори в девяти провинциях Афганистана. Об этом сообщает региональное представительство информационного агентства «Тасним.

Екатеринбург.рф Вакцинация

ЮНИСЕФ написал в Twitter, что план вакцинации от кори будет осуществляться в сотрудничестве с Всемирной организацией здравоохранения и Японией.

Афганистан — одна из немногих стран, где не удалось ликвидировать некоторые детские заболевания, такие как корь и полиомиелит.

Перед этим минздрав Афганистана сообщил, что число детей, больных корью, в этой стране за последние месяцы вышло на рекордный уровень, что в основном связано с недоеданием и физической слабостью детей.

В начале августа официальные лица министерства здравоохранения правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили о начале вакцинации от полиомиелита в 28 провинциях Афганистана.