Сеул, 9 сентября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В течение последних шести лет как минимум вылет одного из десяти самолетов в Южной Корее, выполняющих внутренние рейсы, задержали более чем на 30 минут. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные корпорации Korea Airports Corporation.

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Согласно опубликованным данным, с 2017 года по июль 2022 года было совершено 1,03 млн внутренних рейсов, из них 13,8% были задержаны на 30 минут или более.

Отмечается, что больше всего рейсов было задержано в 2018 году (36 018 или 19,1% от общего количества). В 2017 году показатель составил 33 079 рейсов (17,3%), в 2019 году — 32 066 рейсов (17%), в 2020 году — 9879 рейсов (6,6%), в 2021 году — 19 591 рейс (10%).

В текущем году было задержано 11 842 из 123 242 рейсов, что составляет 9,6%.

Среди причин задержки указываются: стыковочные рейсы (88,9%), погодные условия (2,9%), техническое обслуживание (1,7%), обслуживание пассажиров и другие причины (по 1,5%).