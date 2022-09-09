Пермь, , 13:35 — REGNUM В Пермском крае 11 сентября станет днём бесплатного проезда в электричках для животных. Об этом сообщает АО «Пермская пригородная компания» на своей странице в соцсети.

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция нацелена на привлечение внимания к ежегодной проблеме. Нерадивые хозяева не забирают своих летних питомцев с дач, оставляя их погибать.

«Если вы увидите такого пса или кота, то не поленитесь и привезите его в городские приюты хотя бы, а лучше в качестве лучшего подарка своему другу или родственнику», — отметили организаторы акции.