Пермь, 9 сентября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Пермском крае 11 сентября станет днём бесплатного проезда в электричках для животных. Об этом сообщает АО «Пермская пригородная компания» на своей странице в соцсети.

Дарья Драй ИА REGNUM Собака

Акция нацелена на привлечение внимания к ежегодной проблеме. Нерадивые хозяева не забирают своих летних питомцев с дач, оставляя их погибать.

«Если вы увидите такого пса или кота, то не поленитесь и привезите его в городские приюты хотя бы, а лучше в качестве лучшего подарка своему другу или родственнику», — отметили организаторы акции.