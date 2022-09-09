Нур-Султан, , 13:35 — REGNUM Тема с биологическими исследованиями на территории б. УССР не угасает. Более того, Госдеп США спешит в преддверии обзорной конференции ООН по реализации Конвенции о запрещении биологического оружия дезавуировать все разоблачения со стороны министерства обороны России. И тут Вашингтону помогают Грузия и Армения. Об этом пишет Айнур Курманов специально для ИА REGNUM.

Биологическое оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о коммюнике Госдепа, распространенном 29 августа в поддержку «исследовательских» программ агентства по уменьшению угроз DTRA Пентагона, которое подписали Иордания, Ирак, Либерия, Сьерра-Леоне, Уганда и Филиппины, а также страны постсоветского пространства — б. УССР, Грузия и Армения. Мол, эти государства всё делали добровольно. Ну а оправдание универсальное — коронавирус.

Госдеп решил заявить всем, что своими исследованиями США ищут способы улучшения здоровья людей. И в этом мир пытаются убедить верные сателлиты Вашингтона. Однако в реальности речь идёт о целой сети чудовищных лабораторий.

И вот что замечает Айнур Курманов: «Надо смотреть на вопрос шире и, по моему мнению, пришло время критически оценить и переосмыслить поведение «союзников» России по ОДКБ, многие из которых, кроме Белоруссии, не только не поддержали Россию в деле проведения СВО, но и так или иначе солидаризировались с киевским режимом. Они даже не сделали никаких выводов из разоблачений со стороны Минобороны России по поводу реальных военно-биологических планов и проектов Пентагона на территории б. УССР».

И, действительно, чем кончится эта история? Сможет ли Вашингтон убедить мир в своей невиновности? Или просто организует очередную серию терактов?