Брянск, , 13:40 — REGNUM Маршрутное такси влетело в дорожное ограждение утром 9 сентября в Брянске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным полиции, на улице Романа Брянского 47-летний водитель Toyota Camry при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршрутным такси Peugeot Boxer. От удара микроавтобус отбросило на полосу встречного движения, а затем на дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получила 71-летняя пассажирка маршрутки. Оба водители на момент аварии были трезвы.