Москва, , 13:35 — REGNUM Жители Донбасса должны решать вопрос о возможности проведения голосования в День народного единства на освобождённых от киевского нацистского режима территориях. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Здесь я не знаю, здесь я опять же говорю, что главным образом это вопрос, который связан с волеизъявлением тех людей, которые живут на этой территории, на этих территориях», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что все ответные меры РФ на антироссийские санкции стран Запада и в том числе — рейдерские захваты имущества бизнеса из России, будут выверенными.