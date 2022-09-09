Кишинёв, , 13:33 — REGNUM Сторонники оппозиционной партии «Шор» 9 сентября вышли к зданию администрации президента Молдавии на протестную акцию. Трансляцию ведёт пресс-служба данной политсилы.

Участники акции требуют отставки правительства, сформированное партией «Действие и солидарность» (ПДС) и президента страны Майи Санду. Они также требуют освободить из-под ареста депутата парламента «Шор» Марины Таубер.

Протестующие вышли с плакатами «Майя Санду и ПДС = диктатура и крах», «Освободите Марину, позор Майе!», «Пока мы не добьёмся победы, мы не уйдём с улиц!».

Перед участниками акции выступил по видеосвязи лидер партии Илан Шор. Он заявил, что протесты продолжатся, пока власть не будет свергнута.

«У нас есть два варианта: сдаться или бороться до конца. И мы выбрали бой. Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать им: «Нет!». Решительное этим жёлтым самозванцам», — сказал Шор.

Стоит отметить, что партия «Шор» с понедельника начала проводить ежедневные акции протеста.

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