Москва, 9 сентября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Вторая часть зерновой сделки по допуску российских продуктов на рынки де-факто не исполняется. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, представители США и ряда европейских государств заявляли о том, что на российские продовольствие и удобрения не распространяются никакие санкции.

«Де-юре это действительно так. Но де-факто вывод российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднен и весьма ограничен», — сказал Песков.

Он отметил, что это происходит из-за того, что торговые суда не могут заходить в порты, их не страхуют, не принимают и не обслуживают. По его словам, эта часть сделки не была решена, что является предметом для особого разговора.