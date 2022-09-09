Саратов, 9 сентября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Нарушения закона «О персональных данных» фиксируют избирательные комиссии Саратовской области. Об этом 9 сентября сообщает региональный избирком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Так, на избирательном участке №105 в Заводском районе Саратова член комиссии с правом решающего голоса от одной из партий в присутствии членов комиссии и без разрешения ее председателя сделал фотографию реестра для надомного голосования, в котором содержались персональные данные избирателей.

Территориальная избирательная комиссия Заводского района обратилась в Роскомнадзор и полицию для проведения проверки и пресечения правонарушения.

Напоминаем, в Саратовской области с 9 по 11 сентября выбирают главу региона и депутатов областной думы. Всего работают 1746 постоянных участковых избирательных комиссий. В списки избирателей — 1 835 253 человека, голосовать впервые из них будут 21 242 жителя.

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