Багдад, , 13:29 — REGNUM Министерство внутренних дел Ирака объявило, что страна открыла свои границы для афганских и пакистанских паломников по просьбе Ирана. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Ирак Osd.mil

После публикации сообщений о введении ограничений на въезд паломников из Афганистана и Пакистана, Мехди Аль-Факики, советник министра внутренних дел Ирака и глава комитета по проведению Арбаина, объявил, что по просьбе Ирана согласован въезд афганских и пакистанских паломников в Ирак.

Напомним, Арбаин — поминки, ежегодно проводимые на сороковой день после мученической смерти Хусейна ибн-Али, первого имама шиитов и внука пророка Мохаммеда, который вместе с 72 сподвижниками пал в неравной битве с армией омейядского халифа Язида. Является одним из самых массовых мирных собраний людей в мире. Арбаин проводится в священном для шиитов городе Кербела, Ирак.

«После совещания в МВД были приняты меры для въезда пакистанцев и афганцев в Ирак через Шаламче», — пояснил Аль-Факики.

Он также отметил, что Исламская Республика Иран запросила разрешение на въезд пакистанских и афганских паломников, в основном, детей и стариков.

Ранее сообщалось, что Ирак ввёл ограничения для паломников из Афганистана и Пакистана и требовал, чтобы они не въезжали в Ирак через сухопутные границы, а прибывали воздушным транспортом.