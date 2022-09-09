Санкт-Петербург, 9 сентября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Крестный ход в честь Дня перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского пройдёт в Санкт-Петербурге с усилением мер безопасности, на входе к месту сбора участников крестного хода поставят рамки металлодетекторов. Об этом 9 сентября заявил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Александр Равин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Верующие участвуют крестном ходе по Невскому проспекту (архивное фото)

Построение крестного хода начнётся в 10:00 на Казанской улице. На входе участникам придётся пройти через рамки металлодетекторов. Это сделано в целях обеспечения безопасности.

«В этом году крестный ход не будет пополняться со сторон других улиц, а только начиная от Казанского собора. Понятно, по каким причинам, потому что в нынешнее время, к сожалению, снова мы должны думать о безопасности людей», — объяснил епископ Кронштадтский Назарий.

Александр Равин добавил, что по ходу движения колонны будут выставлены металлические ограждения. Ограничений на движение пешеходов по Невскому проспекту не будет, но всем участникам придётся пройти в составе колонны хода от начала до конца.

По оценкам организаторов, в этом году пройти в крестном ходе должны порядка десяти тысяч человек. При этом ограничений по количеству участников не будет. В предыдущих церемониях, до пандемии коронавируса, участвовали около ста тысяч человек.

Крестный ход пройдёт в Петербурге после перерыва из-за пандемии. Ранее ИА REGNUM сообщало, что к участию в церемонии не допустят граждан с политическими флагами. Они могу принести флаги РФ, ДНР и ЛНР, а также иконы.