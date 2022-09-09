Москва, , 13:26 — REGNUM «Доступность отдыха повышает уровень жизни населения России. По этой причине государство должно сделать всё возможное, чтобы у граждан с разным уровнем дохода были равные возможности для путешествий». Об этом 6 сентября заявил президент России Владимир Путин, проводя заседание президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ».

Рубинский И.П. Туризм. 1968

В таком случае чего ожидать? Разбирается для ИА REGNUM Георгий Балаков.

Очевидно, что человек в России — сегодня в центре государственной политики. И внутренний туризм имеет ярко-выраженный социальный фактор. Однако, безусловно, нельзя забывать и об экономической составляющей. Развитие внутреннего туризма имеет мультипликативный эффект и приведёт к созданию новых рабочих мест. Конечно же, отмечаем и идеологический скрепляющий фактор. Человек, путешествуя по России, лучше узнаёт её, что называется, напитывается чувством Родины.

Как в том стишке: «Я узнал, что у меня есть огромная семья…» И, действительно, что нам мир, когда есть Россия во всём её многообразии? Так что самое время понять, что «Россия — уникальная цивилизация, вобравшая в себя и сохранившая самобытность всех населяющих её народов».