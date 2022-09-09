Москва, 9 сентября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Все ответные меры РФ на антироссийские санкции стран Запада и в том числе рейдерские захваты имущества бизнеса из России, будут выверенными. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Главная мысль президента (РФ Владимира Путина) заключалась в том, что мы будем делать то, что соответствует нашим интересам, а нашим интересам будут соответствовать шаги, конечно, контршаги, но не всегда те, которые носят зеркальный характер. Разумеется, скажем так, незаконное, преступное, рейдерское отношение к нашему бизнесу, например, конечно, какие-то ответные шаги будут, но, опять же, все это будет разумно, все это будет тщательно выверено», — сказал он в ответ на вопрос о том, как Москва намерена отвечать на санкции Запада.

Также представитель Кремля отметил, что Россия, как и любая иная нормальная страна заинтересована в тех, кто будет вкладывать в неё инвестиции.

«Мы говорили о том, что мы заинтересованы в том, чтобы к нам приезжали туристы, в том числе и из тех стран, которые мы считаем недружественными, почему бы и нет. В конце концов, люди должны видеть нашу страну, они должны понимать, что то, что они смотрят и видят о нашей стране в своих странах, это ложь. Но объяснить им это можно, только пригласив их сюда. Вот что имел в виду президент. Вот таким образом и будет выстраиваться линия», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на будущей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по экономическим вопросам, также ведётся подготовка к его визиту в Узбекистан.