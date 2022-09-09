Москва, , 13:25 — REGNUM На переговорах по зерну президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган детально обсудят условия попадания российского продовольствия на мировые рынки. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это тема попадания на рынки российского продовольствия. Мы слышали весьма и весьма лукавые заявления представителей США, ряда европейских государств о том, что дескать на российское продовольствие и удобрения никакие санкции не распространяются. Де-юре это действительно так, но де-факто вывод российского продовольствия и удобрений на международные рынки крайне затруднён и весьма ограничен из-за того, что торговые суда не могут заходить в порты, их не страхуют, их не принимают, их не обслуживают», — заявил Песков.

Он отметил, что когда была заключена договорённость об этой схеме вывоза зерна, было понимание, что разблокирование ситуации в Чёрном море будет увязано с процессом по разблокированию ситуации, связанной с выводом на международные рынки российской продукции

Первая часть сделки в итоге при посредничестве Турции была решена, однако вторая часть — нет.

«Это предмет для особого разговора», — указал Песков.

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