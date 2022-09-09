Мелитополь, Бывш. УССР, , 13:44 — REGNUM Предполагаемый корректировщик огня по Энергодару и Каменско-Днепровскому району задержан в Запорожье. Об этом сообщает ГУВД Запорожской области 9 сентября в телеграм-канале.

ВСУ ведёт обстрел Mil.gov.ua

Подозреваемого, который действовал в интересах ВСУ, задержали после получения оперативной информации и поместили в СИЗО. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 сентября в Энергодаре предотвратили попытку высадки десанта киевских нацистских формирований.

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