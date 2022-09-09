Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 9 сентября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Красноярском крае организована проверка по факту инцидента с вертолётом Ми-8. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

По предварительным данным, 9 сентября в Эвенкийском районе воздушное судно совершило вынужденную посадку из-за неисправности одного из двигателей.

«На борту вертолета находилось 13 человек, в том числе 3 члена экипажа. В результате авиационного инцидента никто не пострадал», — отметили в ведомстве.

Доследственная проверка организована по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По её результатам будет принято процессуальное решение.