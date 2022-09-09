Москва, , 13:23 — REGNUM Решением о сохранении санкций в отношении спортсменов из России Международный олимпийский комитет (МОК) в очередной раз нарушил свои же основополагающие принципы, закрепленные в Олимпийской хартии, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог («Единая Россия»).

МОК Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Напомним, ранее официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что комитет сохранит санкции в отношении российских спортсменов, сообщало ТАСС.

Пирог уверен, что последнее заявление говорит об усиливающейся дискриминации российских спортсменов и считает необходимым развивать институт спортивной дипломатии, как ресурс и инструмент мягкой силы.

«Мало просто выражать несогласие и протестовать, необходимо предпринимать конкретные шаги по защите наших интересов на международной спортивной арене. Необходимо привлекать специалистов по спортивному праву, по международному праву… Между тем, стоит признать, что сегодня работа в этом направлении ведется не столь продуктивно… Одна из главных проблем — это отсутствие системного характера работы. Эффективности можно добиться только при четком взаимодействии и профессионализме управленческих кадров российского спорта», — отметил депутат в своем телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года глава МОК Томас Бах заявил, что комитет в ближайшее время не планирует отменять рекомендации по отстранению российских спортсменов из-за ситуации в б. УССР.

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