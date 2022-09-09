Рязань, 9 сентября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Явка избирателей 9 сентября по состоянию на 12:00 в Рязанской области составила 6,1%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избирательной комиссии региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Комплексами обработки избирательных бюллетеней оборудованы 128 участков в регионе. На 170 избирательных участках установление видеонаблюдение.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе проходят выборы губернатора. Отдать свой голос жители могут с 9 по 11 сентября.