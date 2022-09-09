Анкара, , 13:21 — REGNUM Какие две страны давно и очень не любят друг друга? Очевидно — Греция и Турция. Страны чуть ли не постоянно балансировали на грани войны. Иногда, правда, пусть и редко, случались у них оттепели. И война не произошла даже тогда, когда греки вторглись на Кипр. Как итог — север Кипра стал контролироваться турками, юг – греками.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

После Афины стали разыгрывать в Европе карту турков-завоевателей. Но их грамотно обработал Вашингтон, убедив поостыть. Теперь же в споре об островах в Эгейском море, которые милитаризируются Грецией, США поддерживают Афины. Это логично не нравится Турции. Та вообще со всех сторон окружена конфликтами: там и б. УССР, и Сирия с Ираком, и курды. Вот и Собор святой Софии Эрдоган сделал мечетью, чтобы не допустить никакого Константинополя.

Сейчас Афины пытаются разыгрывать свою карту, но и Турция не отстаёт в этом. У них свои связи с американцами. Более того, турецкие СМИ считают, что Анкара после поражения б. УССР в конфликте с Россией приступит к «демилитаризации Эгейских островов и операции по защите мусульман Западной Фракии». Случится это накануне выборов 2023 года.

«Противостояние между Анкарой и Афинами стремительно набирает обороты, и Турция выбирает приоритеты», — так подытоживает Станислав Тарасов свой материал для ИА REGNUM.