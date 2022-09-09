* талибами — запрещённая в России организация

Абу-Даби, , 13:20 — REGNUM Лана Насиба, посол Объединённых Арабских Эмиратов в ООН, заявила, что её страна внимательно следит за положением женщин и девочек в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан (сс) ArmyAmber

На международной конференции по вопросам женщин, мира и безопасности, которая состоялась 8 сентября в Абу-Даби, столице ОАЭ, она заявила, что ограничения, наложенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганских женщин, «ни в коей мере» не совместимы с исламскими ценностями.

Напомним, конференция «Женщины, мир и безопасность» была установлено в 2000 году резолюцией 1325 Совета Безопасности ООН и подчёркивает важность равноправного и всестороннего участия женщин для поддержания мира и безопасности в зонах конфликтов по всему миру.

В марте в ответ на ограничения движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении афганских женщин Лана Насиба заявила: »Религия не может использоваться для оправдания крайней идеологии или дискриминации в отношении женщин и девочек».

Между тем, Махбуба Сирадж, одна из активисток за права женщин, заявила на этой конференции, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорируют существование афганских женщин. Она добавила: »То, что происходит сегодня в моей стране, невероятно. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорирует существование женщин».

Она сказала, что афганские женщины отчаянно нуждаются в помощи международного сообщества, но считает, что международное сообщество не сделало для афганских женщин ничего существенного.

«Почему мы движемся к уничтожению? Что мы сделали миру, чтобы это произошло? Мы поддерживали вас, когда вы нуждались в нас, но сегодня мы — нежелательный элемент для мира», — сказала Сирадж.

Когда к власти в Афганистане пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), они запретили девочкам старше шестого класса ходить в школу и не позволяют женщинам работать и свободно передвигаться. Также своими указами они ввели обязательное ношение чадры афганскими женщинами.