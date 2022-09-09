Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Вандалу, нарисовавшему глаза бюсту Петронии Примы в Летнем саду Русского музея, грозит до трех лет лишения свободы, сообщили 9 сентября в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Копия скульптуры «Петрония Прима, жена императора Виттелия», пострадавшая от вандалов vk.com/rusmuseum. gardens

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время обхода территории сада 5 сентября охрана музея обнаружила на скульптуре «Бюст Петронии Примы, жена императора Виттелия», входящей в предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Летний сад», обнаружены повреждения в виде изображения глаз маркером черного цвета.

«По материалам проверки прокуратуры района органом предварительного расследования возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации)», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что за хулиганский поступок вандалу грозит штраф до 3 млн рублей, либо обязательные работы на срок до 400 часов, либо принудительные работы до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В Русском музее уточнили, что на восстановление скульптуры у реставраторов ушло четыре дня и 16,5 тыс. рублей.

Добавим, что несмотря на то, что «Петрония Прима» — современная копия известного бюста, созданная в 2009–2010 годах, она имеет художественную ценность и является неотъемлемой частью композиции Летнего сада. Оригинал, созданный Антонио Коррадини в 1717 года, находится на постоянной экспозиции в Михайловском замке. Решение перенести скульптуры из Летнего сада в замок позволяет уберечь знаменитые произведения искусства от пагубного воздействия внешней среды и действий вандалов.

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