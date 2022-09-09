Екатеринбург, , 13:23 — REGNUM В Екатеринбурге дан старт строительству второй очереди «Дацюк Арены». Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

На льду Santeri Viinamäki

Участие в закладке первых кирпичей приняли хоккеист Павел Дацюк, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, а также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Арена расположится на месте существующих трибун «Юности» напротив первой очереди «Дацюк Арены» Её общая площадь составит 8,5 тыс. квадратных метров.

Предполагается, что новая очередь будет включать ряд направлений: хоккей, конькобежный спорт, футбол и лёгкую атлетику. Здесь также появится общежитие на 120 человек.

Отметим, расширение арены в том числе стало возможным благодаря победе уральской хоккейной команды СВ «Металл». Игроки получили грант в размере 100 млн рублей.