9 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 15:10 — REGNUM Мемориальные доски Евгению Петелько и Денису Варавину, погибшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, торжественно открыли на фасаде школы №1 крымского города Саки, где учились будущие герои. Фотокорреспондент ИА REGNUM побывал на церемонии.

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сержант Денис Варавин командовал отделением управления батареи противотанковых управляемых ракет противотанковых дивизионов. Он погиб при исполнении воинского долга в июле.

Командир отделения управления батареи противотанковых управляемых ракет противотанковых дивизионов, сержант Денис Варавин погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции Александр Полегенько © ИА REGNUM

Младший сержант, командир автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгений Петелько погиб при исполнении воинского долга в апреле.

Младший сержант, командир автомобильного отделения десантно-штурмового взвода Евгений Петелько геройски погиб при выполнении задачи в ходе спецоперации Александр Полегенько © ИА REGNUM

Оба военнослужащих посмертно были награждены орденом Мужества.

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

В Сакской школе № 1 также учился Герой Советского Союза В. К. Гайнутдинов, чьё имя носит школа. Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных Александр Полегенько © ИА REGNUM

На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

В открытии мемориальных досок выпускникам приняли участие школьники, учителя, а также родные погибших военных. После церемонии открытия состоялось возложение цветов к доскам.

Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Для родных потеря сыновей невосполнима Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

На церемонии присутствовали школьники, учителя, а также родные погибших военных Александр Полегенько © ИА REGNUM

Мемориальные доски Евгению Петелько и Денису Варавину на фасаде школы Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к мемориальным доскам памяти героев Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM

Церемония открытия мемориальных досок Евгению Петелько и Денису Варавину Александр Полегенько © ИА REGNUM