Москва, , 13:17 — REGNUM Разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерну состоится, как ожидается, в Самарканде. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде», — заявил Песков.

«Этот разговор действительно назрел. Мы видим, что договорённости стамбульские реализуются по зерну, мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никакого блага бедным государствам, бедным странам, ибо всего два судна прибыли в бедные страны по ООНовской классификации», — указал он.