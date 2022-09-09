Москва, 9 сентября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Разговор президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по зерну состоится, как ожидается, в Самарканде. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде», — заявил Песков.

«Этот разговор действительно назрел. Мы видим, что договорённости стамбульские реализуются по зерну, мы видим, что особенно эта реализация не даёт, не приносит никакого блага бедным государствам, бедным странам, ибо всего два судна прибыли в бедные страны по ООНовской классификации», — указал он.