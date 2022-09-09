Пермь, , 13:17 — REGNUM Власти Перми готовят проект, который предложат депутатам гордумы. В нем речь пойдет о повышении экономически обоснованного тарифа на проезд в транспорте в 2023 году, сообщают СМИ.

Валидатор Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно расчётам администрации муниципалитета, экономически обоснованный тариф на проезд в 2023 году будет составлять 39 рублей. Сейчас он равен 35 рублям. Подорожание чиновники объясняют увеличением расходов на обслуживание общественного транс­порта в связи с удорожанием топлива и запчастей, пишет издание »Коммерсантъ ».

Предполагается, что рост тарифа составит 11%. В мэрии подчеркнули, что такое увеличение ниже официального уровня инфляции.

Напомним, ранее в мэрии заявили, что экономически обоснованный тариф рассчитывается ежегодно. Он складывается из реальных экономических условий, в том числе и инфляции, затрат транспортных предприятий и количества перевезенных пассажиров.

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