Москва, 9 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. На будущей неделе президент России Владимир Путин проведёт совещание по экономическим вопросам, также ведётся подготовка к его визиту в Узбекистан. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На следующей неделе Путин, действительно, проведет совещания по экономическим вопросам», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Также Песков указал, что в настоящее время идёт подготовка к визиту российского лидера в Узбекистан, которая будет важной поездкой так как будет включать участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, двусторонние российско-узбекские контакты на высшем уровне, а также целый ряд двусторонних встреч Путина с участниками саммита и ряд других встреч и мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в ходе разговора президентов России и Турции Владимира путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканде стороны обсудят сделку по зерну и в том числе — экспорт продовольствия из РФ.