Дамаск, , 13:18 — REGNUM Министерство транспорта Сирии объявило о возобновлении авиасообщения через международный аэропорт Алеппо. Об этом 9 сентября сообщает официальное информационное агентство SANA.

Международный аэропорт Дамаск Igor Bubin

По данным журналистов, работа воздушной гавани возобновлена с 12:00 по местному времени.

В заявлении министерства транспорта Сирии говорится, что сотрудники Главного управления гражданской авиации в сотрудничестве с представителями местных авиакомпаний смогли устранить повреждения, нанесённые в результате авиаудара ВВС Израиля.

Отмечается, что аэропорт Алеппо готов к круглосуточному обслуживанию гражданских бортов.

Напомним, 6 сентября ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо. Ракеты повредили взлётно-посадочную полосу и другую инфраструктуру.