Дамаск, 9 сентября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Министерство транспорта Сирии объявило о возобновлении авиасообщения через международный аэропорт Алеппо. Об этом 9 сентября сообщает официальное информационное агентство SANA.

Igor Bubin Международный аэропорт Дамаск

По данным журналистов, работа воздушной гавани возобновлена с 12:00 по местному времени.

В заявлении министерства транспорта Сирии говорится, что сотрудники Главного управления гражданской авиации в сотрудничестве с представителями местных авиакомпаний смогли устранить повреждения, нанесённые в результате авиаудара ВВС Израиля.

Отмечается, что аэропорт Алеппо готов к круглосуточному обслуживанию гражданских бортов.

Напомним, 6 сентября ВВС Израиля нанесли удар по аэропорту Алеппо. Ракеты повредили взлётно-посадочную полосу и другую инфраструктуру.