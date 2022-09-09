Ватикан, 9 сентября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Станислав Стремидловский продолжает свои острые, как лезвие ассасина, изыскания о деятельности Ватикана. Уже в названии его новой статьи скрыт вопрос: «Геополитика Ватикана: почему папа Франциск не приезжает в б. УССР». Так почему?

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

Апостольский нунций в б. УССР архиепископ Висвалдас Кулбокас раскрыл некоторые секреты ватиканской дипломатии, Святого престола и папы Римского Франциска. Тут может показаться, что он играет сугубо на стороне киевского режима, но всё тоньше, хитрее и глубже.

Выясняется, что папа Франциск не всегда говорит то, что ему советует окружение. При этом для него важнее человеческая жизнь, а не политика.

Так же Кулбокас подчёркивает, что Папа всегда смотрит на ситуацию, исходя из глобальных планов Католической церкви. А какое место в них занимает бывш. УССР?

Более того, Кулбокас намекает, что если киевский режим поспешит с организацией визита папы Франциска, то он может сделать ряд заявлений, которые вовсе не обрадуют Киев. Не Борис Джонсон, в общем. Так что пусть киевский режим не раскатывает губу. Игроки из Ватикана весьма опытны.