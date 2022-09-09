Вена, 9 сентября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Возможность для постепенной отмены российских санкций есть, но говорить об этом преждевременно, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в опубликованном 9 сентября интервью Wiener Zeitung.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

По его словам, сейчас важны «стратегическое терпение и крепкие нервы». Эффективность направленных против России санкций растёт.

«Санкции — гибкое средство, но до этого нам ещё далеко. Я очень надеюсь, что в какой-то момент мы вернёмся к тому моменту, когда дипломатия сможет добиться успеха», — сказал Шалленберг.

Так министр ответил на вопрос о возможном смягчении санкций в случае, если Россия согласится на уступки в контексте спецоперации в б. УССР.

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