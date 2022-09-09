Самара, , 13:15 — REGNUM Ремонт трех школ в городе Снежное ДНР завершают специалисты из Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Ремонт Марина Каширская © ИА REGNUM

Сообщается, что 7 и 8 сентября город Снежное Донецкой Народной Республики снова посетила делегация из Самарской области.

Отмечается, что первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов посетил три школы, которые ремонтируют самарские специалисты. Он убедился, что работы близятся к завершению.

Так, школа №4 была построена в 1971 году. Самарские строители начали ремонт этого образовательного учреждения в середине июля. Четвертый этаж здания пришлось воссоздавать фактически заново.

«Он был в плохом состоянии, из-за так называемой «оптимизации» там несколько лет назад ликвидировали отопление и проводку. Сейчас этаж готов принять школьников, во всех классах обновлено покрытие стен и полов, восстановлена система отопления», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в 2022 году самарские строители обновляют треть школ города Снежное (пять образовательных учреждений).

«Мы стараемся, чтобы школьникам и учителям здесь было комфортно и тепло. Чтобы они чувствовали, что Самарская область сделала важный шаг для того, чтобы они могли получать здесь хорошее, качественное образование», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Отмечается, что сейчас идет работа по определению объектов, которые будут восстанавливать в городе в 2023 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае 2022 года глава Самарской области Дмитрий Азаров и представители администрации города Снежного подписали соглашение о сотрудничестве.

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