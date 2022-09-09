Джакарта, , 13:11 — REGNUM Государственный секретарь по вопросам развития, франкофонии и международных партнерств при министре иностранных дел Франции Хрисула Захаропулу находится с визитом в Индонезии с 7 по 9 сентября, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Индонезия (сс) Prayitno

Хрисула Захаропулу встретилась с генеральным секретарем Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Дато Лим Джок Хоем и обсудила реализацию партнерства в области развития Франция-АСЕАН, начатого в марте 2021 года. Французский политик напомнила о желании страны ознакомиться с планом действий этого партнерства на период с 2022 по 2026 год, чтобы укрепить сотрудничество, особенно в области здравоохранения и защиты окружающей среды.

В соответствии с обращением президента Франции к послам госсекретарь подтвердила приверженность Франции своим партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, вместе с которыми страна стремится сохранить порядок, основанный на верховенстве закона и многосторонности.

Госсекретарь также встретится со своими индонезийскими, японскими, сенегальскими и немецкими коллегами в кулуарах G20.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство готово провести саммит G20 на Бали.

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