Кишинёв, 9 сентября, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Инфляция в Молдавии в августе 2022 года при сравнении цен с тем же месяцем 2021 года составила 34,29%. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба Национального бюро статистики.

Инфляция

«Средние потребительские цены в августе 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года (с начала текущего года) выросли на 22,93%, в том числе на продукты питания на 22,85%, непродовольственные товары на 16,57% и услуги, оказанные населению на 32,53%», — говорится в сообщении.

Цены на питание за год (с августа по август) в стране в среднем выросли на 39,39%.

Напомним, в годовой уровень инфляции в Молдавии вырос до 27,07%, в мае до 29,05%, в июне — до 31,83%, а в июле — до 33,55%. Как заявила 24 июня президент республики Майя Санду, пока нет признаков того, что инфляция снизится.