Саратов, 9 сентября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. В Саратове на базе первой городской клинической больницы имени Ю. Я. Гордеева 9 сентября открылся первый центр амбулаторной онкологической медпомощи. Об этом сообщает минздрав Саратовской области.

Minzdrav. saratov. gov.ru Онкоцентр в Саратове

Подразделение предназначено для оказания помощи пациентам с онкозаболеваниями. В центре доступен комплекс диагностических и лечебных мероприятий, в том числе некоторых виды химиотерапии. Учреждение укомплектовано 10-ю койками дневного пребывания и кабинетами для проведения химиотерапии. К работе в центре привлекут молодых специалистов.

Медицинская помощь, оказываемая в центре амбулаторной онкологической помощи, будет доступна не только пациентам, прикрепленных к поликлинике учреждения, но и жителям Октябрьского, Фрунзенского и Волжского районов города.

Сеть центров амбулаторной онкологической помощи начали возводить в регионе два года назад. В Саратове предусмотрено открытие двух онкоцентров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе с августа работает центр амбулаторной онкологической помощи.

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