Москва, , 13:06 — REGNUM К британской королеве с большим уважением относились в России — так же, как и во всём мире. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Я не думаю, что она занимала место в сердцах россиян. К ней с очень большим уважением относились в России, как и во всём мире к ней с большим уважением относились за её мудрость, за её международный авторитет. Сейчас такие качества в большом дефиците на международной арене», — заявил Песков.