Москва, 9 сентября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. В ходе разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Самарканде стороны обсудят сделку по зерну и в том числе — экспорт продовольствия из РФ. Об этом 9 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел», — сказал он.

При этом представитель Кремля отметил, что реализация стамбульских договоренностей не приносит блага бедным странам, так как в них из контролируемых Киевом портов направилось только два судна с зерном.

Также Песков указал, что это станет первой темой для обсуждения в ходе разговора Путина с Эрдоганом.

«И конечно же, это тема попадания на международные рынки российского продовольствия», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможность поездки президента России Владимира Путина на похороны королевы Великобритании Елизаветы II не рассматривается.